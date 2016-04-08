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فيديو: قتيلان في إطلاق نار داخل قاعدة جوية في تكساس

8/4/2016

أعلنت الشرطة الأمريكية (الجمعة) أنها تدخلت في قاعدة جوية عسكرية في ولاية تكساس جنوب البلاد، إثر إطلاق نار أوقع قتيلين على الأقل.

وقال مكتب قائد الشرطة المحلية في تغريدة على موقع تويتر "وقع قتيلان في قاعدة لاكلاند الجوية، ومازالت عناصر الشرطة داخل الموقع".

ونقلت بعض وسائل الإعلام أن مطلق النار قد يكون انتحر.

وكان قائد الشرطة المحلية أعلن في وقت سابق "تدخلنا إثر معلومات أشارت إلى وجود مسلح يطلق النار في قاعدة لاكلاند الجوية" التابعة لسلاح الجو الأمريكي.    

وأفادت وسائل الإعلام أن طوقا أمنيا فرض حول القاعدة العسكرية الواقعة في سان أنطونيو.            

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