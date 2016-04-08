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فيديو: حملة لتعقيم الكلاب بالهند لمنع انتشارها بالشوارع

8/4/2016

أطلقت السلطات في ولاية "هاريانا" شمالي الهند برنامجا للقضاء على داء "الكلب" عن طريق تعقيم الكلاب في الشوارع.

واستهل المشروع عمله في مارس/ آذار من العام الماضي، بعد الإبلاغ عن عدة حالات تعرض فيها أشخاص للعض من الكلاب.

ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات في منطقة "هيسار" بولاية هاريانا بتعقيم ما يصل إلى 18 ألف و500  من الكلاب إخصاء 75 ألف آخرين للحد من انتشار كلاب الشوارع.

وقال مسؤولون إن البرنامج تم تنفيذه ضمن البرنامج الوطني للتحكم في "داء الكلب"، بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيتم توسيعه ليشمل مناطق أخرى على مراحل.

وبمجرد تعقيم الكلاب يتم الاحتفاظ بها تحت المراقبة قبل إطلاق سراحها.

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