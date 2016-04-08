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شاهد: مطاردة مثيرة بين الشرطة ومطلوبين في شوارع هوليود

8/4/2016

قالت وسائل إعلام محلية إن اثنين من المشتبه بهما ألقي القبض عليهما بعد مطاردة الشرطة لسيارتهما بعد عملية سطو قاما بها في منطقة سكنية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

واستمرت المطاردة بين الشرطة والمشتبه بهما من مكان الجريمة حتى وسط المدينة المزدحم.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من الجو سيارة مكشوفة كان يقودها المشتبه بهما تقوم بالدوران عدة مرات حول نفسها في شارع هوليود بوليفارد، قبل أن تسد إحدى الحافلات الطريق أمامها في وقت لاحق.

وقالت شبكة "إن بي سي" إن المطاردة انتهت عندما توقف المشتبه بهما أمام مجموعة من الأشخاص يحتمل أن يكونوا أصدقاءهم، وقد ألقي القبض عليهم بعد ذلك.

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