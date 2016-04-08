شاهد: عشرات القتلى في قصف على الفلوجة المحاصرة

مصادر: القذائف سقطت بشكل مباشر على سوق الجمعة

قالت مصادر طبية عراقية وشهود عيان إن ثمانية عشر مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب نحو خمسة وثلاثين آخرين في قصف بالمدفعية الثقيلة للجيش العراقي استهدف سوقا شعبية وسط الفلوجة غرب بغداد. وأضافت المصادر أن نحو ست قذائف سقطت بشكل مباشر على سوق يعرف بسوق الجمعة.

من جانبها دعت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة العراقية إلى توفير ممرات آمنة للمحاصرين في مدينة الفلوجة العراقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراعاة الوضع الإنساني الصعب في محافظة الأنبار عامة.

وأهابت المنظمة في بيان بكافة الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية مد يد العون والمساعدة العاجلة لإغاثة المدنيين المحاصرين في الفلوجة، مبدية استعدادها للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية التي تقدم من جانب الدول الأعضاء إلى المدينة المحاصرة.

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد الأنباء المتواترة من الفلوجة والتي تفيد بمقتل وجرح آلاف المدنيين من أبناء الشعب العراقي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت الحكومة العراقية أمس الخميس إلى السماح عاجلا بدخول المساعدات لمدينة الفلوجة التي قالت إن سكانها المحاصرين "يتضورون جوعا" وتهددهم كوارث.

وأشار جو ستورك نائب رئيس المنظمة في الشرق الأوسط إلى أن سكان الفلوجة عالقون بسبب تنظيم الدولة، ومحاصرون من خارجها من قبل الحكومة، وهم يعانون من الجوع، وأضاف أن "على الأطراف المتحاربة تأمين وصول المساعدات إلى السكان المدنيين".

وخرجت استغاثات عدة من نساء الفلوجة بحكام العالمين العربي والإسلامي لتقديم يد العون لأبناء الفلوجة الذين يموتون جوعا على حد وصفهم، مطالبين بالمساعدة في فك الحصار عن مدينتهم.