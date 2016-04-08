شاهد: رحلة "دمية" من الأرض إلى الفضاء

تبحث مجموعة من الطلاب في مدينة "لانشاير" بإنجلترا عن دمية على شكل كلب كانت قد أطلقت إلى الفضاء في الخامس من أبريل/ نيسان الجاري.

ويظهر مقطع فيديو رحلة الدمية (التي أطلق عليها اسم سام) إلى حافة الغلاف الجوي للأرض، بعد أن ارتفعت لمسافة 25 كيلو متر فوق سطح الأرض بواسطة بالون عاد مرة أخرى إلى سطح الأرض كما كان مقررا، لكن عودة "سام" كانت أقل نجاحا.

فقد عادت الكاميرا وباقي المعدات وهبطت بسلام على مسافة 77 كم إلى الجنوب الشرقي من المملكة المتحدة، في حقل قرب "بيرنلي". ولكن الدمية "سام" انفصلت عن المعدات وبحث البلاد الآن على للعثور عليه.

وعرض أحد المنتجعات مكافأة عبارة عن إقامة مجانية في فندق "ميدلاند" لمن يعثر على "سام".