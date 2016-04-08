شاهد:تركيا تستقبل دفعة ثانية من اللاجئين المرحلين من اليونان

وصل إلى ميناء "ديكيلي" في إزمير التركية، اليوم (الجمعة) الدفعة الثانية من المهاجرين المعادين من اليونان، في إطار اتفاق تبادل وإعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوربي.

ويستعد المسؤولون في الميناء لاستقبال المهاجرين، حيث سيوجهون إلى الخيام التي أقامتها إدارة الهجرة التركية في الميناء، وسيتم الحصول على بصمات أصابعهم، ومن ثم إجراء الكشف الطبي عليهم.

وكانت وكالة فرونتكس " Frontex" لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، أعلنت في وقت سابق اليوم أن مجموعة من 45 مهاجرا باكستانيا، جميعهم من الذكور، انطلقت من ميناء جزيرة ليسبوس اليونانية في طريقها إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم الوكالة إيوا مونكيور: "أعتقد أن المعادين رفضوا التقدم بطلبات لجوء. لم يتقدم أي منهم حتى الدقيقة الأخيرة بطلب للحماية الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوربي توصلا في 18 من مارس/آذار الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 من أبريل/ نيسان الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوربي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوربي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.