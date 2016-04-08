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خطأ بشري سبب تحطم طائرة "فلاي دبي"

8/4/2016

صورة من مكان سقوط الطائرة الشهر الماضي/أرشيفية

أفادت نتائج أولية للتحقيق في تحطم طائرة بوينغ التابعة لشركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي" في مطار روستوف نا دونو في جنوب روسيا الشهر الماضي، بأن قائدي الطائرة لم ينجحا في تصحيح مسارها عندما هبطت بسرعة قصوى قبل أن تتحطم.

وأسفر تحطم طائرة "بوينغ 737-800" عن مقتل ركابها البالغ عددهم 55 وأفراد طاقمها السبعة من تسع جنسيات.

وكانت الطائرة تقوم بمحاولتها الثانية للهبوط وسط أحوال جوية رديئة ورؤية سيئة عندما تحطمت وتناثر حطامها على مسافة كيلومتر ونصف من موقع الحادث.

وقالت اللجنة الحكومية للطيران التي تحقق في كل الحوادث الجوية في روسيا إن الحادث وقع عندما قرر الطاقم التخلي عن الهبوط والتحليق بالطائرة مجددا قبل أن يغيروا رأيهم فجأة.

وأضافت أن قبطان الطائرة كان قد أوقف نظام القيادة الآلي ودفع على ارتفاع 900 متر فجأة الذراع ما أدى إلى "هبوط عنيف" للطائرة.

وتابعت أن "الإجراءات اللاحقة للطاقم لم تسمح تجنب اصطدام الطائرة بالأرض"، مشيرة إلى أن "الاصطدام وقع بسرعة 600 كلم في الساعة وبزاوية أكبر من خمسين درجة".

وأشار التحقيق إلى أن الكارثة وقعت "في أحوال جوية صعبة" من "أمطار" و"مطبات قوية".

وذكر المصدر نفسه أن الطيارين تلقوا التأهيل اللازم وكان يملكون خبرة كافية لقيادة هذا النوع من الطائرات. وقد أبلغوا مسبقا بالأحوال الجوية.    

وقالت شركة "فلاي دبي" في بيان إنها "على علم بالمعلومات التي نشرتها اللجنة الحكومية للطيران". وأضافت "نرغب في الحصول على الحجج مدعومة بالأدلة في أسرع وقت ممكن".

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