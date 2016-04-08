ثلث العراقيين يؤمنون بدعم أمريكا لتنظيم الدولة

نصف الشعب العراقي يرفض مشاركة أمريكا في محاربة تنظيم الدولة

كشف استطلاع للرأي أجرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن ثلث العراقيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة تدعم الإرهاب عامة وتنظيم الدولة بشكل خاص، وأن نصف العراقيين (بسنتهم وشيعتهم) يعارضون بشكل كامل مشاركة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأضاف تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية أن قرابة 40% من العراقيين، يعتقدون أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة استقرار العراق والسيطرة على موارده الطبيعية، وثلثهم تقريباً يؤمنون بأن أمريكا تدعم الإرهاب بشكل عام أو تنظيم الدولة على على وجه الخصوص.

وأشار التقرير كذلك أن السفارة الأمريكية في بغداد "تواجه حملات تضليل إعلامي مستمرة، وبقايا تشكيك في سياسات الولايات المتحدة بطريقة تقوض رسالتها"، الأمر الذي يشير إلى أن شكوك العراقيين في نوايا الولايات المتحدة مبنية على موقفهم من الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، الأمر الذي لا يدع مجالاً للسفارة الأمريكية لتلميع صورة بلادها الحالية ودورها في العراق.

وصدر التقرير في شهر مارس/ آذار الماضي، ولم يتم الكشف عنه إلا الأربعاء الماضي، وأفاد أن معارضة الأكراد للتدخل الأمريكي في الحرب ضد تنظيم الدولة ضئيل، حيث لم يشكل أكثر من 6% من الأكراد.

وأكد أن "استفتاءات الوزارة أظهرت أن كل العراقيين تقريباً لديهم آراء غير إيجابية عن تنظيم الدولة، ويعارضون أهدافها ومخططاتها، من دون اختلاف كبير في صفوف الطوائف الدينية والجماعات العرقية المختلفة".