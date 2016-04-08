تركيا: خدمة لتوصيل المعاقين لأداء صلاة الجمعة

الخدمة تقوم بها الولاية بالتعاون مع دار الإفتاء ـ الأناضول

بدأت ولاية "أسكي شهير" وسط تركيا، اليوم بتطبيق خدمة توصيل المعوقين إلى صلاة الجمعة، بالتعاون مع دار الإفتاء في الولاية.

ويشرف على هذه الخدمة مركز رعاية المعوقين التابعة للولاية حيث خصصوا سيارات من أجل نقل المواطنين الأتراك المعوقين من منازلهم إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وأعربت مديرة مركز رعاية المعوقين سيبال أونال، في تصريح صحفي، عن سعادتها لتقديم خدماتهم للمعوقين، قائلة" بفضل الخدمات التي يقدمها مركزنا تمكن المعوقون في الولاية من أداء صلاة الجمعة في المساجد".

وأشارت أونال إلى مدى السعادة التي غمرت المعوقين من أدائهم الصلاة يوم الجمعة.