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بالفيديو: أمريكي يعود للجامعة بعد 70 عاما من الانقطاع

8/4/2016

لم تمنعه شيخوخته وقد شارف المائة عام من العودة إلى فصول الدراسة ليستكمل ما فاته للحصول على الشهادة الجامعية، إنه الأمريكي ألفونسو غونزاليس البالغ من العمر 96 عاما، والمولود في 23 من يناير/ كانون الثاني 1920.

يعود غونزاليس إلى دراسته الجامعية بعد سبعة عقود من الانقطاع عن جامعة شمال كاليفورنيا والمعروفة باسم (USC).

 وفي عام 1947 وكان يبلغ ألفونسو وقتها 25 عاما قد بدأ في دراسة علم الأحياء والحيوان، لمدة 6 سنوات، ولكنه عندما انتهى في 1953 أدرك أن مادة واحدة قد فاتته.

العجيب في حياة غونزاليس أنه لم يتزوج أبدا ولم يكن لديه أولاد، لكن أسرته كانت بالقرب منه دائما.

وتعيش معه بنت أخيه دوريندا غيديس البالغة من العمر 53 عاما وتقوم بخدمته في  منزله الذي يملكه بشاطئ هيرموسا.

ويقوم غونزاليس بتأدية واجباته وفروضه المنزلية على الكمبيوتر في الأوقات التي لا يكون فيها بالجامعة، كما أنه يحتفظ بذاكرة جيدة تبعث على الفخر بحسب ابن اخيه ماريو غونزاليس.

ويقول الدكتور هارون هغدورن، أستاذ علم الشيخوخة ومعلم ألفونسو، إنه أقدم طالب لديه ويمثل مصدر إلهام لبقية الطلاب حيث يتعلمون من حكاياته عبر سنوات مضت.

ومن المفترض أن يتخرج أقدم طالب في تاريخ الجامعة في 13 من مايو/ آيار 2016.

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