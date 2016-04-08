الكنيسة اليونانية تخصص أرضًا لأول مقبرة للمسلمين بأثينا

مسلمون في اليونان (أرشيف)

قررت الكنيسة اليونانية تخصيص قطعة أرض تابعة لها، في العاصمة أثينا، لبناء مقبرة للمسلمين لدفن موتاهم.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الأعلى للكنيسة، أنها خصصت للمقبرة الإسلامية، 20 دونمًا، من الأرض التي سلمتها لبلدية "شيستوس" عام 1992، من أجل استخدامها كمقبرة.

يشار إلى أن العاصمة أثينا لا يوجد فيها أي مسجد أو مقبرة للمسلمين، الذين يضطرون لدفن موتاهم إما في مقبرة الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية، شمال شرقي البلاد، أو إرسالها إلى أوطانهم، رغم كلفتها المالية.

ورغم قرار البرلمان حول بناء مسجد في أثينا، ودعم الكنيسة له، فإنه لا توجد خطوات ملموسة في هذا الاتجاه حتى الآن، حيث يؤدي المسلمون عباداتهم في أماكن خاصة، أو ساحات عامة.