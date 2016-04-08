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السيسي: إطلاق اسم الملك سلمان على جسر يربط بين مصر والسعودية

8/4/2016

أعلن عاهل السعودية الملك "سلمان بن عبد العزيز" اليوم (الجمعة) أن بلاده ومصر اتفقتا على إنشاء جسر بري يربط بينهما عبر البحر الأحمر.

وقال العاهل السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" وقع خلاله مسؤولون من البلدين عددا من الاتفاقات الاقتصادية: "اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن الجسر سيكون منفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين مصر والسعودية.

وقال السيسي معقبا على إعلان الملك "سلمان بن عبد العزيز" إنشاء الجسر "اسمح لي جلالة الملك أن نطلق على هذا الجسر جسر الملك سلمان بن عبد العزيز".

كما وقعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقات الاقتصادية والثقافية بينهما.

وأعلن مذيع داخلي في المؤتمر الصحفي توقيع "اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية" دون أن يعلن عن تفاصيل.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع.

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