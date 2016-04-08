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الدوري الأوربي للقدم: انتصارات إسبانية وليفربول يتعادل

8/4/2016

خرجت الأندية الإسبانية منتصرة في مباريات ذهاب دور الثمانية للدوري الأوربي لكرة القدم.

وواصل حامل لقب البطولة نادي إشبيلية مسيرته في الدفاع عن لقبه وسعيه للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي بالفوز 2-1 على مضيفه ومنافسه في الدوري الإسباني أتلتيك بلباو.

كما حقق فياريال الفوز على ضيفه سبارتا براغ بهدفين مقابل هدف بينما انتصر شاختار دونيتسك على مضيفه براغا بالنتيجة ذاتها.

يورغن كلوب- غيتي

وتمكن بروسيا دورتموند الألماني من التعادل مع ليفربول الإنجليزي بهدف لكل منهما في المباراة التي شهدت عودة يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى ملعب ناديه السابق وسط أجواء مشحونة بالعواطف من جانب الجماهير.

ولقي كلوب ترحيبا من الجماهير لمدرب دورتموند السابق والذي قاد الفريق لسبع سنوات انتهت الموسم الماضي قاد الفريق خلالها للفوز مرتين بلقب الدوري الألماني.

وستقام مباريات الإياب لنفس الدور الخميس 14 من أبريل/ نيسان الجاري.

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