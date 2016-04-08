الإصابة تبعد هندرسون عن ليفربول حتى نهاية الموسم

جوردان هندرسون

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الجمعة أن قائده جوردان هندرسون سيغيب نحو 8 أسابيع بسبب إصابة في الركبة وهو في سباق مع الزمن من أجل التعافي قبل كأس أوروبا 2016.

وخاض هندرسون (25 عاما) الذي ورث شارة القائد بعد رحيل ستيفن جيرارد، الشوط الأول من المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني أمس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوربي (يوروبا ليغ)، وأظهر التصوير المقطعي اليوم تعرضه لأضرار في أربطة الركبة تتطلب عادة 3 أشهر للشفاء.

لكن ليفربول أوضح في بيان أن مشكلة هندرسون "تبدو أقل خطورة والتعافي منها يتطلب من 6 إلى 8 أسابيع"، مشيرا إلى أن اللاعب ليس بحاجة لأي عملية جراحية.

واعتبر ليفربول أن هندرسون سيغيب حتى نهاية الموسم وقد لا يتمكن من المشاركة في كأس أوربا التي تستضيفها فرنسا من 10 حزيران/يونيو حتى 10 تموز/يوليو.