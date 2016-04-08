الأمم المتحدة: 513 عملية هدم في القدس والضفة منذ يناير

513 عملية هدم تعادل 94% من عمليات الهدم العام الماضي ـ أرشيف

قالت الأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية هدمت 513 مبنى ومنشأة فلسطينية، منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يعادل 94% من عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها العام الماضي والبالغة 547.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير مكتوب، اليوم الجمعة، أن "السلطات الإسرائيلية هدمت 36 مبنى ومنشأة الأسبوع الماضي، بحجة البناء غير المرخص وهو ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيًا، 11 منهم من الأطفال".

وأشار أن "16 من المنشآت والمنازل التي هدّمت، موجودة في القدس الشرقية و5 في محافظة رام الله، و5 في محافظة أريحا، و4 في محافظة جنين، و4 في محافظة نابلس، و2 في محافظة الخليل".

ولا تشمل هذه الأرقام 4 منازل لفلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين تم هدمها في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وقباطية، في قضاء جنين شمالي الضفة.

وقال "أوتشا" إنه "تم تنفيذ 513 عملية هدم منذ بداية العام الجاري، وهو ما يشكل 94% من مجمل عمليات الهدم التي تم تنفيذها في العام 2015 والبالغة 547".وتهدم السلطات الإسرائيلية، منازل فلسطينيين في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" والتي تشكل 60% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، بحجة البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ووجهت الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، انتقادات لعمليات الهدم الإسرائيلية.

وبمقابل هدم المنازل الفلسطينية، فإن الحكومة الإسرائيلية تصعّد من منح تصاريح البناء للمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمناطق "ج" في الضفة الغربية.