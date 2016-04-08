إيطاليا تستدعي سفيرها في مصر للتشاور بشأن مقتل ريجيني

جوليو ريجيني الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر ـ أرشيف

استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات .

وقال بيان صادر عن الخارجية في روما مساء اليوم الجمعة "إن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت أمس واليوم في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري".

وخلص إلى القول "بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني".

وكتب وزير الخارجية جينتيلوني تغريدة على حسابه في موقع تويتر "لقد استدعيت السفير في القاهرة للتشاور وما نريده هو شيء واحد : الحقيقة".

وكان لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي أعلن فشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول واقعة مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة في فبراير/شباط الماضي.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن مانكوني القول "لقد أضيفت لوفاة جوليو ريجيني مأساة أخرى، فبعد شهرين ونصف من الأكاذيب المصرية، لا يمكننا استخدام عبارات ملطفة لإهانة ذكائنا من الجانب المصري، وها نحن نتحدث بتأخير مؤسف".

وتابع القول" في الوقت الراهن ليست لدينا اي ضمانة على حسن نية مصر، ولا مفر من أن يسود الشك لأن الملفات الضخمة التي جلبها المصريون معهم تستدعي ترجمة خاصة من اللهجة المصرية العربية وهذا يتطلب الكثير من الوقت، ثم ينبغي بعد ذلك التحقق من هذه الترجمة مع المحققين المصريين، وهذا العمل الذي سيتم بعد شهرين من التأخير من المرجح أن يستغرق وقتاً أطول" في إشارة إلى ملف من ألفين صفحة جلبه الوفد المصري إلى روما.

وحضر الاجتماعات التي استمرت خلال يومي أمس الخميس واليوم الجمعة في مقر مدرسة الشرطة العليا في العاصمة الإيطالية، من الجانب الإيطالي النائب العام لروما جوزيبه بنياتونه ومساعده سيرجو كولايوكو، ومدير إدارة العمليات المركزية للشرطة ريناتو كورتيزه ومسؤول العمليات الخاصة في الشرطة جوزيبي غوفيرناله. ومن الجانب المصري حضر مساعد النائب العام للقاهرة، مصطفى سليمان ومستشار مكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة لمصر المستشار محمد حمدي السيد، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة: اللواء عادل جعفر من الأمن الوطني، والعميد عبد المجيد علال من إدارة الخدمات المركزية للشرطة المصرية ومصطفى معبد، نائب مدير الشرطة الجنائية في محافظة القاهرة.

وحث مانكوني حكومة بلاده على اتخاذ تدابير بحق القاهرة، بالقول "أنا أتفهم تكتم وزارة الخارجية الإيطالية، ولكن يجب أن يتم تبني تدابير عاجلة تشمل استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، وهذا هو الشرط الأساسي لمصر لكي تدرك بأننا جادون ".

من جانبها أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني أنه "في مواجهة واقعة بهذه الفداحة فلا يمك لإيطاليا إلا أن تستمر في السعي حتى الحوصل على الحقيقة الكاملة".

وكان من المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك عن اجتماع المحققين الإيطاليين والمصريين لكنه أُلغي.