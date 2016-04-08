أول سفينة حربية ذاتية القيادة تدخل الخدمة في الجيش الأمريكي

سي هنتر أول سفينة حربية ذاتية القيادة- رويترز

دشن الجيش الأمريكي سفينة حربية تجريبية ذاتية القيادة صممت لمطاردة الغواصات المعادية في تطور كبير في حروب الأسلحة التي لا تحتاج قيادة بشرية ضمن الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الاستثمارات الروسية والصينية في مجال التسلح البحري.

ويحمل النموذج، الذي يبلغ طوله 40 مترا وغير مزود بأسلحة، الاسم "سي هنتر" وهو مصمم للإبحار في المحيط لشهرين أو ثلاثة في كل مرة دون الحاجة إلى طاقم أو تحكم عن بعد.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي "روبرت ورك" إن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يمتلك فيها الجيش الأمريكي سفينة آلية بالكامل ويمكنها عبور المحيط،، معربا عن أمله في أن تتوجه السفينة إلى قاعدة الأسطول السابع في اليابان لاستكمال الاختبارات.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر السفينة 20 مليون دولار وتكلفة التشغيل اليومية المقدرة ما بين 15 و 20 ألف دولار، ما يجعلها رخيصة نسبيا بالنسبة للجيش الأمريكي.

وستخضع السفينة، التي طورتها وكالة المشروعات الدفاعية البحثية المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع، لاختبارات لمدة عامين بما في ذلك التأكد من قدرتها على اتباع القواعد الدولية للملاحة بشكل آمن وقدرتها على استخدام الرادار والكاميرات لتجنب السفن الأخرى.

وزودت السفينة بمحركي ديزل ويمكن أن تصل سرعتها إلى 27 عقدة في الساعة.