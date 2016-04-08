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أسعار النفط تتخطى حاجز الـ 40 دولارا

8/4/2016

أسعار النفط تتخطى حاجز الـ 40 دولارا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 6 بالمئة اليوم الجمعة مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية ما أنعش الآمال بأن تخمة الإمدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار.

ولقيت أسعار الخام دعما هذا الأسبوع من إغلاق خط انابيب كيستون الذي ينقل النفط إلى مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية اوكلاهوما.

واستمدت السوق دعما أيضا عندما قالت روسيا إن إنتاجها النفطي انخفض بينما يستعد منتجو النفط الرئيسيون للاجتماع في الدوحة في السابع عشر من أبريل نيسان لتجميد الإنتاج.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.51 دولار أو 6.37 بالمئة لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل بعد أن تخطت مستوى 42 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 2.46 دولار أو 6.60 بالمئة لتبلغ عند التسوية 39.72 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بحوالي 8 بالمئة وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس أذار.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت حوالي خمسة ملايين برميل الاسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية اليوم إن شركات الطاقة الأمريكية واصلت خفض عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثالث على التوالي وهو ما يساهم في دعم العوامل الأساسية للسوق.    

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