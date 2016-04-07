البث الحي
منوعات

(FBI): طريقتنا في فك تشفير آيفون لن تنفع مع الطرازات الجديدة

7/4/2016

(FBI): طريقتنا في فك تشفير آيفون لن تنفع مع الطرازات الجديدة

 قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأمريكي إن الطريقة السرية التي استعان بها المكتب لفك تشفير هاتف آيفون 5سي استخدمه أحد المهاجمين في حادث سان برناردينو لن تنجح مع الطرازات الجديدة.

وقال كومي في مؤتمر عن التشفير والمراقبة بجامعة كينيون في أوهايو في وقت متأخر أمس الأربعاء "لدينا أداة تعمل على شريحة ضيقة من الهواتف."

وانخفض سعر سهم شركة أبل المنتجة لآيفون 1.3 في المئة اليوم الخميس.

وقال كومي إن التقنية لن تنجح مع الهاتف آيفون 5 إس والطرازات الأحدث آيفون6 وآيفون 6 إس. وطرحت أبل آيفون 5سي في 2013 وأوقفت إنتاجه منذ ذلك الحين لطرحها طرازات أحدث.

 كانت وزارة العدل الأمريكية قالت في مارس آذار إنها نجحت في فك تشفير هاتف آيفون الخاص بمهاجم سان برناردينو بمساعدة طرف ثالث لم تكشف عنه وألغت دعوى ضد أبل لتنهي خلافا قضائيا لكنها تركت الخلاف الأوسع بشأن التشفير مفتوحا على مصراعيه.

 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)