(FBI): طريقتنا في فك تشفير آيفون لن تنفع مع الطرازات الجديدة

قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأمريكي إن الطريقة السرية التي استعان بها المكتب لفك تشفير هاتف آيفون 5سي استخدمه أحد المهاجمين في حادث سان برناردينو لن تنجح مع الطرازات الجديدة.

وقال كومي في مؤتمر عن التشفير والمراقبة بجامعة كينيون في أوهايو في وقت متأخر أمس الأربعاء "لدينا أداة تعمل على شريحة ضيقة من الهواتف."

وانخفض سعر سهم شركة أبل المنتجة لآيفون 1.3 في المئة اليوم الخميس.

وقال كومي إن التقنية لن تنجح مع الهاتف آيفون 5 إس والطرازات الأحدث آيفون6 وآيفون 6 إس. وطرحت أبل آيفون 5سي في 2013 وأوقفت إنتاجه منذ ذلك الحين لطرحها طرازات أحدث.

كانت وزارة العدل الأمريكية قالت في مارس آذار إنها نجحت في فك تشفير هاتف آيفون الخاص بمهاجم سان برناردينو بمساعدة طرف ثالث لم تكشف عنه وألغت دعوى ضد أبل لتنهي خلافا قضائيا لكنها تركت الخلاف الأوسع بشأن التشفير مفتوحا على مصراعيه.