يومٌ دامٍ في سيناء.. مقتل وإصابة (15) من قوات الجيش المصري

شهدت مدن شمال سيناء عدة عمليات ضد الجيش المصري، اليوم الخميس، قتل خلالها 8 ضباط ومجندين ، وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، في عمليات تفجير وإطلاق نار.

ففي أول حادثة، قتل المجند "زين عبد المنعم" 22 عاما برصاص قناص في كمين أمني بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بحسب ما ذكرت مصادر أمنية للجزيرة مباشر.

وأفادت المصادر أنه تم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش؛ لخطورة حالته الصحية وإصابته في الرقبة، إلا أنه فارق الحياة بمجرد وصوله المستشفى.

وفي وقت لاحق، قتل ضابطٌ وثلاثة مجندين مصريين، وأصيب آخرين، في عمليتي تفجير مدرعة في مدينة الشيخ زويد.

وأفاد شهود عيان أن الضابط والمجندين قتلوا إثر تفجير مدرعة تابعة للجيش المصري على بوابة الشيخ زويد.

وأوضح الشهود أن انفجارا هائلا هز مدينة الشيخ زويد بأكملها نتيجة تعرض المدرعة لتفجير عبوة ناسفة.

وقالت مصادر طبية إن المجندين القتلى هم عبد الرحمن حسن سلطان 21 عاما، وهاني صلاح حجاب 21 عاما وأحمد ابراهيم عبد الله 21 عاما، كما أصيب المجند محمد السيد علي 21 عاما بجروح خطيرة.

وبعد ساعات، قتل ضابط ومجند مصريين، في تفجير حافلة نقل عسكرية قرب قسم شرطة الشيخ زويد.

وأفادت مصادر أمنية للجزيرة مباشر بأن ضابطا برتبة نقيب ومجند قتلا في التفجير، فيما أصيب 11 آخرين بينهم 6 ضباط.

وأوضحت المصادر أن الحافلة تعرضت لتفجير عبوة شديدة الانفجار خلال نقلها للضباط والجنود داخل مدينة الشيخ زويد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر بمقتل سيدة عجوز تدعي "تمام ع غ " ، 65 عاما ، برصاصتين احداهما بالرأس والثانية بالصدر وذلك بعد استهدافها من كمين للجيش بمنطقة ابو طويلة جنوب الشيخ زويد.

ومنذ ساعات الصباح تحاصر قوات الأمن المصرية حي عاطف السادات في مدينة العريش، وتمنع سكان الحي من الخروج لأعمالهم بحسب الأهالي.

وأفاد شهود عيان من الحي أن قوات الأمن داهمت عدد من المنازل وفتشت في محتوياتهم منذ الساعة السادسة صباحا.