البث الحي
منوعات

يومٌ دامٍ في سيناء.. مقتل وإصابة (15) من قوات الجيش المصري

7/4/2016

يومٌ دامٍ في سيناء.. مقتل وإصابة (15) من قوات الجيش المصري

شهدت مدن شمال سيناء عدة عمليات ضد الجيش المصري، اليوم الخميس، قتل خلالها 8 ضباط ومجندين ، وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، في عمليات تفجير وإطلاق نار.

ففي أول حادثة، قتل المجند "زين عبد المنعم" 22 عاما برصاص قناص في كمين أمني بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بحسب ما ذكرت مصادر أمنية للجزيرة مباشر.

وأفادت المصادر أنه تم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش؛ لخطورة حالته الصحية وإصابته في الرقبة، إلا أنه فارق الحياة بمجرد وصوله المستشفى.

وفي وقت لاحق، قتل ضابطٌ وثلاثة مجندين مصريين، وأصيب آخرين، في عمليتي تفجير مدرعة في مدينة الشيخ زويد.

وأفاد شهود عيان أن الضابط والمجندين قتلوا إثر تفجير مدرعة تابعة للجيش المصري على بوابة الشيخ زويد.

وأوضح الشهود أن انفجارا هائلا هز مدينة الشيخ زويد بأكملها نتيجة تعرض المدرعة لتفجير عبوة ناسفة.

وقالت مصادر طبية إن المجندين القتلى هم عبد الرحمن حسن سلطان 21 عاما، وهاني صلاح حجاب 21 عاما وأحمد ابراهيم عبد الله 21 عاما، كما أصيب المجند محمد السيد علي 21 عاما بجروح خطيرة.

وبعد ساعات، قتل ضابط ومجند مصريين، في تفجير حافلة نقل عسكرية قرب قسم شرطة الشيخ زويد.

وأفادت مصادر أمنية للجزيرة مباشر بأن ضابطا برتبة نقيب ومجند قتلا في التفجير، فيما أصيب 11 آخرين بينهم 6 ضباط.

وأوضحت المصادر أن الحافلة تعرضت لتفجير عبوة شديدة الانفجار خلال نقلها للضباط والجنود داخل مدينة الشيخ زويد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر بمقتل سيدة عجوز تدعي "تمام ع غ " ، 65 عاما ، برصاصتين احداهما بالرأس والثانية بالصدر وذلك بعد استهدافها من كمين للجيش بمنطقة ابو طويلة جنوب الشيخ زويد.

ومنذ ساعات الصباح تحاصر قوات الأمن المصرية حي عاطف السادات في مدينة العريش، وتمنع سكان الحي من الخروج لأعمالهم بحسب الأهالي.

وأفاد شهود عيان من الحي أن قوات الأمن داهمت عدد من المنازل وفتشت في محتوياتهم منذ الساعة السادسة صباحا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)