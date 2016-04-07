مصر تعول على زيارة الملك سلمان لزيادة معدلات السياحة العربية

وصول العاهل السعودي إلى مصر

قال عمرو صدقي عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية السابق اليوم الخميس، إن بلاده تعول على زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، لزيادة معدلات السياحة الوافدة إليها من الدول العربية.

ووصل العاهل السعودي، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة تمتد لمدة 5 أيام يعقد خلالها لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف صدقي أن الزيارة "فرصة مناسبة لطرح كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع الجانب السعودي، في ظل الظروف الحالية وموقف الغرب المعادي لمصر". وتابع "كما أنها تقطع كافة الشكوك حول ما أثير عن وجود خلاف بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة الماضية".

وطالب النائب المصري، القائمين على قطاع السياحة في البلاد بالتركيز على طرح برامج تحفيزية يفضلها السائح العربي وخاصة السعودي لجذب أكبر عدد من السياح خلال العام الحالي، فضلاً عن تقديم عروض استثمارية مناسبة في مجال السياحة على المستثمرين السعوديين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تم الانتهاء من إعدادها ومناقشة بنودها خلال 5 اجتماعات سابقة للمجلس التنسيقي المصري السعودي.

وقال سامح سعد مستشار التسويق لوزير السياحة المصري السابق، إن تلك الزيارة "ستمثل دفعة قوية لتنشيط السياحة العربية الوافدة إلى مصر، وتعطي رسالة إيجابية للسائح السعودي بصفة خاصة لزيارة البلاد".

وأضاف سعد، أن أعداد السياح السعوديين الوافدين إلى مصر بلغت نحو 433 ألف سائح في العام 2015، مقابل 370 ألف سائح في 2014.

وتوقع سعد أن ترتفع أعداد السائحين الوافدين إلى بلاده من السعودية بنسبة 30% بنهاية 2016 مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ عدد السياح العرب الوافدين إلى مصر نحو 1.7 مليون سائح خلال 2015، مقابل 1.6 مليون سائح عام 2014 بنسبة زيادة 6.7%، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وتعول مصر على السياحة في توفير20% من العملة الصعبة.