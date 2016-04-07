مدرب سابق لإبراهيموفيتش يتهمه بتعاطي المنشطات

يواجه أولف كارلسون المدير الفني السابق للمنتخب السويدي لألعاب القوى خطر إقامة دعوى قضائية ضده بعد تصريحاته بشأن تعاطي مواطنه زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم قبل سنوات لمنشطات من أجل تكوين مزيد من العضلات.

وقال كارلسون، في تصريحات إلى صحيفة "إن دبليو تي" السويدية، : "وزن زلاتان ارتفع بمقدار عشرة كيلوغرامات في غضون ستة شهور فحسب وذلك خلال مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي (الذي لعب له من 2004 إلى 2006) ، أعتقد أن الأمر يتعلق بمنشطات" .

ولم يتراجع كارلسون عن تصريحاته بهذا الشأن حيث كشف عنها للمرة الأولى أمس الأول الثلاثاء في دورة تدريبية بمدينة كارلشتاد بغرب السويد ثم أفصح عنها اليوم إلى وسائل الإعلام والصحف ومنها صحيفة "إكسبريسن".

وقال كارلسون إن تصريحاته كانت جزءا من المناقشة العامة حول المنشطات في الرياضة وثقافة يوفنتوس في ذلك الوقت.

وكان كارلسون مديرا فنيا للمنتخب السويدي لألعاب القوى من 2001 إلى 2004 .

وقال كارلسون إنه لا يملك دليلا على ما يقوله، ولم يسقط إبراهيموفيتش قائد المنتخب السويدي وهداف سان جيرمان الفرنسي في أي اختبار للكشف عن المنشطات خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وقال مينو رايولا وكيل اللاعب، إلى "إسكبريسن"، إنه من المرجح رفع دعوى قضائية ضد كارلسون "الذي ارتكب خطأ فادحا" على حد وصفه.

كما أعرب لاسه ريشت المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم عن دهشته من تصريحات كارلسون.