كوريا الجنوبية تطبق شهادات نظام الأغذية الحلال لجذب المسلمين

سيتم تصنيف المطاعم وفق خمسة مستويات لمنحهم الشهادات (الأناضول)

كشفت منظمة السياحة الكورية (KTO)، اليوم الخميس، عن مباشرة تطبيقها نظام شهادات الحلال داخل البلاد، بغية جذب السياح المسلمين.

وأضافت المنظمة، أنه "سيتم تسليط الضوء على مئتي مطعم يقدم الأغذية الحلال، من خلال نشرهم في دليل سياحي، سيصدر في أغسطس/ آب المقبل.

وسيتم تصنيف المطاعم وفق خمسة مستويات لمنحهم الشهادات، ابتداءً من تلك التي تقدم أطعمة حلال مطابقة للمعايير الإسلامية، إلى المطاعم التي اقتصرت على استبعاد لحم الخنزير من قائمة الأطعمة.

وأظهرت إحصائيات منظمة السياحة الكورية، أن "نحو 740 ألف سائح مسلم، زار البلاد العام الماضي، منهم 20 ألف زائر من المواطنين الأتراك، وينحدر معظم الباقين من أصول ماليزية وإندونيسية".

وتتطلع البلاد لاستقبال أكثر من 800 ألف سائح، خلال العام الحالي.

وأشارت المنظمة أن "معظم مطاعم العاصمة الكورية الجنوبية، سول، تقدم العديد من الأطباق التركية، التي اعتمدت لاحقًا في 140 مطعمًا حلالًا".