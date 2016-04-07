قبرص توافق على تسليم خاطف طائرة مصر للطيران إلى القاهرة

خاطف الطائرة المصرية أثناء القبض عليه-رويترز(أرشيف)

أعلنت السلطات القبرصية أنها وافقت على طلب القاهرة تسليمها المصري سيف الدين مصطفى محمد الذي أرغم طائرة تابعة لمصر للطيران على التوجه إلى قبرص في 29 مارس/ آذار الماضي.

وقال مسؤول حكومي إنه سيتم البدء بالإجراءات القانونية لتسليم سيف الدين مصطفى محمد (58 عاما) للسلطات المصرية. ويفترض أن تأخذ هذه العملية أسابيع عدة يبقى خلالها مصطفى محمد محتجزا حتى تسليمه.

وأرغم الخاطف قائد طائرة مصر للطيران بعيد إقلاعها من الاسكندرية الى القاهرة في ساعة مبكرة من التاسع والعشرين من مارس/آذار الماضي، على التوجه إلى قبرص الواقعة على بعد 500 كلم من السواحل المصرية تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقا انه مزيف.

وطلب النائب العام المصري من السلطات القبرصية تسليم مصطفى محمد غداة الحادثة، الذي أمر القضاء القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في قبرص لثمانية أيام.

ووصفت السلطات القبرصية مصطفى بأنه "مضطرب نفسيا" واكدت ان القضية "لا علاقة لها بالإرهاب".

وعند الوصول إلى مطار لارنكا افرج الرجل عن القسم الاكبر من الركاب ثم سلم نفسه بدون أي مشكلات بعد ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية.