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في يوم الصحة العالمي.. كيف تهزِم "السُكّري"؟

7/4/2016

يوافق، اليوم الخميس، 7 أبريل/نيسان يوم الصحة العالمي 2016، الذي يركز هذا العام على داء السكري، وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تأسست في مثل هذا اليوم عام 1948 بجنيف في سويسرا.

وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أنه في عام 2008 أشارت التقديرات إلى أن 347 مليون شخص في العالم مصابون بداء السكري، وأن معدل انتشاره آخذ في التزايد، وخصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وفي عام 2012 كان السكري هو السبب المباشر في وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص، حدث أكثر من 80% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتتوقع المنظمة أن داء السكري سيحتل المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030.

وعربياً، فإن هناك تسارعاً في انتشار داء السكري، ووفق إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري IDF لعام 2014، فجاءت السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر ولبنان والإمارات، أكثر الدول العربية التي ينتشر بها مرض السكري.

ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، ويعد يوم الصحة العالمي بمثابة حملة عالمية تدعو كل فرد من القيادات العالمية إلى عامة الناس في كل البلدان إلى التركيز على مشكلة صحية واحدة لها آثار عالمية، والتوعية بأهمية وكيفية الوقاية والعلاج.

ونشرت منظمة الصحة العالمية على صفحتها  بموقع "يوتيوب"، تسجيلاً مصوراً تحت عنوان "يوم الصحة العالمي 2016- حافظ على صحتك واهزم داء السكري"، وهو دعوة عالمية للوقاية من هذا الداء والاكتشاف والعلاج، وأكد الفيديو على أهمية اتباع نظام غذائي صحي لمحاربة مرض السكري.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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