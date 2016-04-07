طلبات الزواج تنهال على شباب قرية تركية

تظاهرة الشباب قبل يومين احتجاجا على رفض الفتيات لهم

انهالت طلبات الزواج على شباب قرية “أوزوملو" بولاية مرسين جنوبي تركيا، بعد يوم من تظاهرهم، احتجاجًا على عدم تمكنهم من الزواج، بسبب رفض الفتيات لحياة الريف.

وقال مختار القرية مصطفى باشبيلان، في تصريح للصحفيين الأربعاء، إن “العديد من الفتيات تقدمن بطلب الزواج من شباب القرية، بعد انتشار صورهم في مختلف الوسائل الإعلامية، مضيفًا “هواتفنا لم تعد تهدأ من كثرة الاتصالات".

وأضاف “باشبيلان" أنه تلقى أكثر من 300 اتصال من الراغبات بالزواج من شباب القرية، قائلًا: “تلقيت في المرحلة الأولى اتصالات من 3 ولايات، وأبدت الفتيات رغبتهن بالزواج من الشباب، والمجيء إلى القرية للتعرف عليهم".

وأوضح أن المظاهرة والدعوات التي أقدم عليها الشباب في القرية، أحدثت صدى واسعًا في عموم البلاد، معربًا عن ثقته في حدوث “تطورات جميلة جدًا" على إثر ذلك، في المرحلة المقبلة.

بدوره قال محمد باشبيلان، وهو أحد الشباب العُزَّاب، إنه تلقى طلب زواج من إحدى فتيات العاصمة أنقرة، مشيرًا أنه سيلتقي الراغبات في التعرف عليه، ثم يتزوج واحدة منهن، في حال حصل تفاهم متبادل بينهما.

وأضاف باشبيلان، “أشعر أنني محظوظ في هذا الأمر، وأتمنى أن يكون الحظ حليف باقي أصدقائي في القرية".

وكان شباب قرية “أوزوملو" في ولاية مرسين جنوبي تركيا، تظاهروا احتجاجًا على عدم تمكنهم من الزواج، بسبب رفض الفتيات لحياة الريف، وحملوا لافتات، تدعوا الفتيات لقبول العيش في القرية، وتعبر عن عمق المشكلة، في حين حملت إحدى اللافتات وعدًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يدعو المتزوجين لإنجاب 3 أطفال، بأنه “في حال زواج شباب القرية سينجب كل منهم 5 أطفال على الأقل".