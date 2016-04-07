البث الحي
منوعات

شاهد .. مغنية إندونيسية تموت على المسرح بسبب لدغة "كوبرا"

7/4/2016

لفظت المطربة الإندونيسية، إيرما بولي، أنفاسها الأخيرة على خشبة المسرح نتيجة إصرارها على الانتهاء من عرضها الفني رغم تعرضها للدغة من ثعبان الكوبرا السام الذي كانت تحمله في فقرتها، واستمرت على المسرح لمدة 45 دقيقة حتى انتهاء العرض.

ويظهر الفيديو الذي عرضته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بولي، 29 عاما، تغني في حفل في قرية كاراوانج، بجاوة الغربية، وتعرضت للدغة الكوبرا التي كانت تحملها على المسرح في فخذها، واستمرت بعرضها حتى بدأت تتقيأ، نتيجة سريان السم في باقي جسدها، وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.

وقال فريلاندو ازورا، الذي كان من بين الحضور في الحفلة، تعرضت بولي للدغة الكوبرا في منتصف أغنيتها الثانية، بعدما داست على ذيله، وتابعت الغناء ومرحها حتى أنهت الأغنية وسقطت بعدها على المسرح.

 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)