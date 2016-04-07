شاهد .. مغنية إندونيسية تموت على المسرح بسبب لدغة "كوبرا"

لفظت المطربة الإندونيسية، إيرما بولي، أنفاسها الأخيرة على خشبة المسرح نتيجة إصرارها على الانتهاء من عرضها الفني رغم تعرضها للدغة من ثعبان الكوبرا السام الذي كانت تحمله في فقرتها، واستمرت على المسرح لمدة 45 دقيقة حتى انتهاء العرض.

ويظهر الفيديو الذي عرضته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بولي، 29 عاما، تغني في حفل في قرية كاراوانج، بجاوة الغربية، وتعرضت للدغة الكوبرا التي كانت تحملها على المسرح في فخذها، واستمرت بعرضها حتى بدأت تتقيأ، نتيجة سريان السم في باقي جسدها، وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.

وقال فريلاندو ازورا، الذي كان من بين الحضور في الحفلة، تعرضت بولي للدغة الكوبرا في منتصف أغنيتها الثانية، بعدما داست على ذيله، وتابعت الغناء ومرحها حتى أنهت الأغنية وسقطت بعدها على المسرح.