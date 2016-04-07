البث الحي
منوعات

شاهد .. فولفسبورج يهزم ريال مدريد بهدفين نظيفين

6/4/2016

عانى ريال مدريد من أول هزيمة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم عندما خسر بشكل مفاجئ أمام فولفسبورج الألماني 2-صفر في ذهاب دور الثمانية للبطولة اليوم الأربعاء.

واحتفل الفريق الألماني بأول ظهور في دور الثمانية للبطولة بشكل لا ينسى عقب تسجيل ريكاردو رودريجيز من ركلة جزاء في الدقيقة  18  قبل أن يضيف ماكسيمليان أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 25 وهو ما فاجأ الضيوف بعد أربعة أيام فقط من فوزهم في مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الاسباني أمام برشلونة.

وعلى الرغم من إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام برشلونة سيخوض ريال بقيادة مدربه زين الدين زيدان مباراة الإياب في مدريد الأسبوع المقبل والأفضلية لصالح منافسه الألماني.

واستمتع الفريق الإسباني- الذي شهد خروج كريم بنزيمة في الدقيقة 40 وهو يعرج بسبب إصابة في القدم – ببداية قوية للمباراة إلا إنه لم يستطع التعافي عقب هدفين سريعين من فولفسبورج وكان محظوظا لأن شباكه لم تتلق الهدف الثالث في الشوط الثاني.

 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)