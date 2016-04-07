شاهد .. فولفسبورج يهزم ريال مدريد بهدفين نظيفين

عانى ريال مدريد من أول هزيمة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم عندما خسر بشكل مفاجئ أمام فولفسبورج الألماني 2-صفر في ذهاب دور الثمانية للبطولة اليوم الأربعاء.

واحتفل الفريق الألماني بأول ظهور في دور الثمانية للبطولة بشكل لا ينسى عقب تسجيل ريكاردو رودريجيز من ركلة جزاء في الدقيقة 18 قبل أن يضيف ماكسيمليان أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 25 وهو ما فاجأ الضيوف بعد أربعة أيام فقط من فوزهم في مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الاسباني أمام برشلونة.

وعلى الرغم من إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام برشلونة سيخوض ريال بقيادة مدربه زين الدين زيدان مباراة الإياب في مدريد الأسبوع المقبل والأفضلية لصالح منافسه الألماني.

واستمتع الفريق الإسباني- الذي شهد خروج كريم بنزيمة في الدقيقة 40 وهو يعرج بسبب إصابة في القدم – ببداية قوية للمباراة إلا إنه لم يستطع التعافي عقب هدفين سريعين من فولفسبورج وكان محظوظا لأن شباكه لم تتلق الهدف الثالث في الشوط الثاني.