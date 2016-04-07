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شاهد : سيتي يعدل تأخره إلى تعادل مع سان جيرمان

6/4/2016

بات لمانشستر سيتي الإنجليزي الأفضلية في مواجهته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب انتزاعه التعادل بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب اليوم الأربعاء.

وتأخر سان جيرمان الذي تأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي عندما سجل البلجيكي كيفن دي بروين هدفا للضيوف في الدقيقة 38.

وأضاع زلاتان إبراهيموفيتش قبلها ركلة جزاء لسان جيرمان لكنه استفاد من خطأ فادح لدفاع سيتي ليتعادل 1-1 قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وتقدم صاحب الأرض الذي خرج من هذه المرحلة في آخر ثلاث نسخ عبر أدريان رابيو  قبل مرور ساعة على بداية اللقاء لكن البرازيلي  فرناندينو عادل النتيجة مستفيدا من خطأ آخر لباريس سان جيرمان.

وسيستضيف سيتي الذي يخوض دور الثمانية لأول مرة في تاريخه الفريق الفرنسي على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.

 

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