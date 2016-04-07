شاهد: بيع مقعد مؤلفة هاري بوتر بـ 394 ألف دولار

ذكرت دار "هريتدج أوكشنز" للمزادات في نيويورك أن شخصا اشترى المقعد الذي جلست عليه جيه كي رولينج مؤلفة سلسلة أفلام هاري بوتر لكتابة أول كتابين من تلك السلسلة، مقابل 394 ألف دولار.

يذكر أن هذا المقعد مصنوع من البلوط ويعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

وكانت رولينج قد كتبت على المقعد كلمات من بينها جملة "لقد كتبت هاري بوتر وأنا أجلس على هذا المقعد"، وكانت قد تبرعت به إلى مؤسسة خيرية في مزاد عام 2002، حيث تم بيعه بنحو 21 ألف دولار، وبيع المقعد مجددا في 2009 مقابل نحو 29 ألف دولار.

يذكر أنه تم بيع 450 مليون نسخة من روايات هاري بوتر بـ 73 لغة في أنحاء العالم.