سائق يقتل صاحب متجر في بريطانيا لادعائه " النبوة"

الضحية أسد شاه

اعترف سائق سيارة أجرة مسلم اليوم الأربعاء بقتل صاحب متجر في منطقة غلاسكو بعدما "ادعى النبوة وأساء إلى النبي محمد(صلى)".

وتعرض صاحب المتجر الشعبي أسد شاه(40 عاما) للطعن والضرب خارج متجره في منطقة شاولاندز، أكبر مدينة في اسكتلندا يوم 24 مارس/آذار الماضي الأمر الذي وصفته الشرطة بالقتل على أساس الدين.

وأصدر تنوير أحمد (32 عاما) من مدينة برادفورد بشمال انجلترا، بيانا قال فيه إنه قتل شاه لأنه "لا يحترم النبي محمد (صلي)".

وأضاف أحمد في بيانه عبر محاميه جون رافيرتي أن " السيد شاه ادعى النبوة "، حسبما ذكرت الاذاعة الاسكتلندية ( اس.تي.في) ووسائل الإعلام الأخرى.

وقالت تقارير سابقة إن شاه نشر رسالة على موقع فيسبوك قبل حوالي أربع ساعات من مقتله، متمنيا "عيد فصح سعيد، وبخاصة لأمتي الحبيبة المسيحية".

لكن أحمد رفض التكهن بأن ما كتبه شاه على فيسبوك قد دفعه للهجوم عليه.

وقال أحمد في البيان " أود أن أوضح أن الحادث ليس له علاقة مطلقا بالمسيحية أو أي معتقدات دينية أخرى، رغم أنني من أتباع النبي محمد".