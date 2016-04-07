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العاهل السعودي يصل إلى مصر في أول زيارة رسمية

7/4/2016

وصل العاهل السعودي  سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل، إلى مطار القاهرة، في أول زيارة رسمية له منذ توليه الحكم، تستمر لمدة 5 أيام، يبحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال العاهل السعودي بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن يعقد العاهل السعودي محادثات ثنائية مع السيسي، يعقبها توقيع عدداً من اتفاقيات التعاون، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأنها تولي أهمية كبيرة للزيارة المرتقبة للملك سلمان، والتي تمثل تتويجاً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وقال البيان إن الزيارة تتزامن مع تعرض المنطقة لتحديات كبيرة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين مصر والسعودية بشأن مختلف الملفات الإقليمية، خصوصا "في مواجهة ما يتعرض له الأمن القومي العربي والخليجي من مخاطر إقليمية وخارجية.

وسيعقد الزعيمان جلسة مباحثات غدا الجمعة، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، كما سيشمل برنامج الزيارة عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

وكان البلدان قد وقعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ "إعلان القاهرة" الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى مصر في يوليو/تموز من العام الماضي، وينتظر التوقيع النهائي بحضور الملك السعودي بالقاهرة.

وتضمن نص "إعلان القاهرة" عدداً من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

 

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