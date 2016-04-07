الجماعة الإسلامية تدعو الملك سلمان للتوسط لحل الأزمة المصرية

الملك سلمان خلال وصوله القاهرة اليوم – الجزيرة مباشر

دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى التوسط لتسوية الأزمة السياسية المصرية وإنهاء حالة الانقسام في البلاد، خلال زيارته للقاهرة .

وقال الحزب في بيان اليوم الخميس، إنه "يرحب بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلده الثاني مصر ويدعوه، بما له من رصيد هائل في نفوس المصريين وقبول لدى كل الأطراف في مصر، إلى أن يتوسط في زيارته تلك لتسوية الأزمة المصرية على أسس عادلة تجمع الشعب المصري على كلمة سواء لتعود مصر سندًا ودرعًا وداعمة للأمة العربية والإسلامية وقضاياها".

ووصل العاهل السعودي، إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، في زيارة تستمر 5 أيام، يتخللها توقيع اتفاقيات ومباحثات رئاسية.

وأشار الحزب إلى أن الدعوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ومن قبل المسؤولية الدينية التي يستشعرها كل مصري.

وطالب الحزب، المؤسسات المصرية الوطنية باستثمار زيارة الملك سلمان والعمل على إنهاء الأزمة المصرية على أسس مرضية تحقق تماسك الوطن وتنهي حالة الانقسام.

الحزب العضو في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد، دعا أيضا، القوى الوطنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية والشخصيات العامة بأن تتوحد كلمتهم وتتكاتف جهودهم لدعم أي توجه يسهم في توحيد الشعب المصري.

ولم تفلح مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج، في إحداث أي تقدم لحل الأزمة المصرية أو تقريب وجهات النظر.

ومؤخرا، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الشرعية"، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن "بث أخبار كاذبة".

كما قرر القضاء المصري، أمس الأول الثلاثاء، إطلاق سراح القياديين في الجماعة الإسلامية صفوت عبدالغني و علاء أبو النصر.