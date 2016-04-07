ألمانيا ترضخ لضغوط أردوغان بشأن "قصيدة ساخرة"

الرئيس التركي والمستشارة الألمانية-غيتي(أرشيف)

فتح الادعاء العام الألماني في مدينة ماينتس التحقيق في قصيدة الإعلامي يان بومرمان التي تسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت اندريا كيلر رئيسة الادعاء العام اليوم الأربعاء إن التحقيقات ستدور حول الاشتباه في إهانة أعضاء أو ممثلي الدول الأجنبية، وتأتي هذه التصريحات تأكيدا لتقرير أورده الموقع الإلكتروني لمجلة دير شبيجل "شبيجل أون لاين" عن هذا الموضوع.

وأضافت كيلر أن الادعاء كان قد تلقى في وقت سابق 20 بلاغا من أفراد للتحقيق في هذه القصيدة.

كان بومرمان أذاع القصيدة في مقطع من برنامجه "نيوماجاتسين روياله" في القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) التي حذفت هذا المقطع في الإعادة إذ أن أبيات القصيدة تضمنت صياغات بذيئة.

وفي سياق متصل، كان برنامج "إكسترا 3" الذي تبثه محطة "إن دي آر" الألمانية التليفزيونية أثار أيضا جدلا بسبب بثه مقطعا ساخرا عن أردوغان، ما تسبب في استدعاء وزارة الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة.