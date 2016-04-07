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أرباح سامسونغ تفوق التوقعات في الربع الأول من 2016

7/4/2016

(5.6 مليار دولار) أرباح سامسونغ في الربع الأول من 2016

قالت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن أرباحها التشغيلية للربع الأول فاقت التوقعات.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحا تشغيلية تبلغ 6.6 تريليون وون (5.6 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون ثان إلى مارس/آذار، بزيادة 10.37% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبلغت مبيعات الربع الأول 49 تريليون وون، بزيادة3.99%  مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. ولم يكشف التقرير عن صافي الأرباح. 

وتجاوزت الأرباح المقدرة بكثير توقعات 22 من شركات السمسرة الكورية الجنوبية التي بلغت 6.5 تريليون وون، وفقا لبيانات جمعتها إنفوماكس  يونهاب، الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت شركات الأوراق المالية قد توقعت وصول المبيعات إلى 49.1 تريليون وون في الربع الأول.

 

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