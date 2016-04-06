نقابة الصحفيين المصرية تتهم "الداخلية" بالتربص بأعضائها

مظاهرات تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين ـ أرشيف

قالت نقابة الصحفيين في مصر، الثلاثاء، إنها ترفض "تربص" وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وعلى رأسهم خالد البلشي، عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات.

واعتبر مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، عقب انعقاده مساء الثلاثاء، إجراء ضبط البلشي، بأنه "يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الداخلية في مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير".

وبحسب البيان، سجل المجلس إدانته الشديدة لـ"نهج تحرير البلاغات الكيدية"، قائلا :"ذلك ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسيء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".

وأضاف: "هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين (في إشارة إلى وزارة الداخلية) ورغبتهم في إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون".

وطالب المجلس، بسرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ في "البلشي"، بشكل عاجل ونهائي.

وذكر مجلس النقابة، أنه سيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة.

واحتشد عشرات الصحفيين بمبنى النقابة وسط القاهرة تضامنًا مع البلشي، مساء اليوم.

وأمرت النيابة المصرية، وفق بيان أصدره البلشي، "مباحث الاتصالات"، (جهة تحريات)، بتقديم تحرياتها حول البلاغ، والذي يتعلق بتدوينات وتغريدات نشرها البلشي على صفحتيه بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وأطلق البلشي، الذي يترأس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قبل أشهر، حملة بعنوان "الصحافة ليست جريمة"، تستهدف إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين في السجون المصرية، واتخذ، مؤخرا، إجراءات تصعيدية للحملة بإطلاق دعوة للاعتصام أمام مقر نقابة الصحفيين، وسط القاهرة.

وتنتظر نقابة الصحفيين المصرية الاحتفال بـ"اليوبيل الماسي" (مرور 75 عامًا علي تأسيس النقابة) نهاية الأسبوع الجاري، فيما تتحدث تقارير محلية عن إمكانية صدور عفو رئاسي عن بعض الصحفيين المحبوسين.

وسبق أن تقدمت نقابة الصحفيين المصرية ببلاغات للنائب العام نبيل صادق، تخص 18 صحفيًا محبوسًا (أعضاء بالنقابة)، منهم سبعة يعانون من أوضاع صحية متدهورة، والبقية انتهت مدة حبسهم الاحتياطي (تقدر بعامين)، دون أن تصدر ضدهم أحكام قضائية، في اتهامهم في قضايا نشر، والانتماء لجماعات محظورة.

فيما قدرت منظمات حقوقية محلية ودولية، أن عدد الصحفيين المحبوسين بمصر 110 صحفيين، نقابيين وغير نقابيين، حيث لا يشترط الحصول على عضوية النقابة للممارسة الصحافة في مصر.