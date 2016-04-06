نصائح ألمانية لبداية صحية خلال اليوم

نصائح ألمانية لبداية يوم صحيحة

يقول خبراء ألمان إن الجميع لا يستيقظون وهم مفعمون بطاقة كبيرة، إلا أن من يعشقون السهر أمامهم فرص لمثل هذه الطاقة.

ويعتقد الخبراء أن الهرمونات هي السبب، لكن لديهم حفنة من الحيل تساعدك على أن تبدأ يومك وأنت مفعم بالنشاط والحيوية.

والسر يكمن في الهرمونات التي تتغير بصورة طبيعية ليلا ونهار.

ويقول هريبرت بروك وهو طبيب قلب بألمانيا " هذه التغييرات الهرمونية تختلف من شخص لآخر". وقد تكون بداية اليوم أصعب للأشخاص الذين يمرون بتغييرات حادة في تركيزات هرموناتهم.

وبحسب بروك، هناك طرق لتدريب نفسك على بداية صباحك بسعادة. وفيما يلي نصائحه:

الاستحمام بمياه باردة:

الاستحمام بماء بارد هو أحد الطرق المجربة والصحيحة لبدء اليوم.

ولمن يريدون الحصول على تأثير أكبر يمكنهم تجربة التبديل بين المياه الدافئة والباردة على أن يتم بالبدء بالأطراف ثم باقي أجزاء الجسم.

وأضاف " ابدأ باليدين والقدمين، ثم انتقل إلى منتصف الجسم ". ويعمل التبديل بين درجتين حرارة المياه على تحفيز الدورة الدموية.

التمارين:

ضخ الدم إلى القلب عبر التمارين الرياضية طريقة جيدة للاستعداد قبل بداية اليوم. ولكن من المهم عدم المبالغة في التمارين لأنه " لايزال أمامك اليوم بأكمله "، بحسب بروك.

ويوصي المبتدئين بتكرار التمارين بمجموعات صغيرة منتظمة. فعلى سبيل المثال بدلا من القيام بمجموعة من 30 مرة من تمرين الضغط قم بتجربة ثلاث مجموعات كل منها من عشرة.

القهوة:

بالنسبة للكثيرين يستحيل بداية أي يوم بدون قهوة. يعد الكافيين الموجود في القهوة محفز، كان في صورة لاتيه أو إسبريسو في مقهى أو معد في المنزل. غير أن الأشخاص الذين لا يشربون القهوة كثيرا فيكون تأثيرها أقوى عليهم.

وقال بروك " يمكن أن يكون لكوب واحد من القهوة تأثيرا ملحوظا على ضغط الدم ". يستمر الأثر لما يصل إلى ثلاث ساعات. كما أن الشاي الأسود له نفس التأثير.

موعد النوم:

السهر والاستيقاظ مبكرا سبب شائع للشعور بالضيق في الصباح. وببساطة بالنوم مبكرا فأنت تمد جسمك بشيء مهم وهو الاعتياد مما يضمن الشعور بالراحة.

وقال بروك إن " اتباع جدول للحياة اليومية هو الطريقة التي يتم بها ضبط ساعتك الداخلية ".

الضغط العصبي الصباحي:

يلائم البعض أوقات الصباح المبكر التي تتسم بالنشاط الكثيف ولكن بروك ينصح بتخفيف الحمل عن جهازك العصبي في روتينك الصباحي.

وقال بروك إنه إذا بدأت اليوم بشد أعصابك، فيمكن أن يكون من الصعب الحفاظ على احتياطي الجسم عندما تمر بفترة شد عصبي خلال اليوم.

وبغض النظر عن كيف تختار أن تبدأ صباحك، من المهم الحفاظ على روتينك اليومي.

ويختتم بروك كلامه قائلا إنه " يجب أن يتأقلم الجسم مع جدول حياتك اليومية".