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"نايل سات" المصرية توقف بث قناة المنار التابعة لحزب الله

6/4/2016

القناة قالت إنها ستستمر في البث عبر أقمار أخرى ـ موقع المنار

قال مسؤول في الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لرويترز اليوم الأربعاء إن الشركة أنهت تعاقدها مع قناة المنار التابعة لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.

وتوقف بث القناة على النايل سات أمس الثلاثاء، وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، ردا على سؤال عن سبب إنهاء التعاقد "هذه سرية بيانات ومعلومات."

لكنه أضاف "القيود النمطية المعمول بها من جانب الشركة تقول: يحظر استخدام الحيز الفضائي في بث برامج تدعو إلى العنف أو العنصرية أو إثارة النعرات الطائفية."

ومضى قائلا "(سبب) ما حدث مع المنار لا أستطيع إعلانه."

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إن إدارة "نايل سات" أبلغت وزارة الاتصالات رغبتها بوقف بثّ قناة "المنار" بدءًا من الثامنة صباح الثلاثاء، "لمخالفتها الاتفاق الموقّع معها، وبثّ برامج ـ تثير النعرات الطائفيّة والفتن" بحسب الوكالة.

وقالت صحيفة السفير اللبنانية إن مدير عام قناة المنار إبراهيم فرحات فضل عدم التعليق على قرار "نايل سات"، بانتظار المفاوضات بين الجانبَين اللبناني والمصري، لكنّه أكّد أنّ القناة، حال تم تنفيذ إجراءات الحجب، ستستمرّ بالبثّ عبر أقمار أخرى، منها القمر الروسي.

وبثت القناة التي تتخذ من بيروت مقرا لها برامج تضمنت انتقادا شديد اللهجة للسعودية والبحرين وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبدت مؤيدة بشكل عام لسياسة إيران.

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