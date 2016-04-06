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مؤسسة بحثية: روسيا نادرا ما كانت تستهدف تنظيم الدولة بسوريا

6/4/2016

آثار القصف الجوي الروسي على حي الشعار بحلب ـ أرشيف

ذكر المجلس الاطلسي ، وهو مؤسسة بحثية  متخصصة فى الشؤون الدولية مقرها واشنطن في تقرير نشره الثلاثاء،  أن بيانات روسيا بشأن استهداف مسلحي تنظيم الدولة بشكل رئيسي خلال تدخلها العسكري لمدة ستة أشهر في الحرب كانت كاذبة.       

وأوضح المجلس أيضا في تقريره تحت عنوان " التشتيت والخداع والتدمير.. بوتين في الحرب بسوريا" ، أن القوات الروسية ضربت أهدافا مدنية في بعض الأحيان وأنها استخدمت في حربها كذلك الذخائر العنقودية.       

وأضاف التقرير أن تقارير القتال الأولية لوزارة الدفاع الروسية زعمت أن تنظيم الدولة كان الهدف الوحيد، ومع ذلك فإن تحليل المصادر المتاحة للرأي العام والمعلومات الاستخباراتية لوسائل التواصل  الاجتماعي سرعان ما كشفت  أن مزاعم الوزارة كانت خادعة".       

وقال التقرير ان الغارات الروسية "لم تكن تستهدف في المقام الأول" قوات تنظيم الدولة ، التي عانت فقط  من "أضرار هامشية" خلال ستة أشهر من الغارات الجوية الروسية، التي انتهت في 14 آذار/مارس الماضي.      

وكشف التقرير :" أن المستفيد الرئيسي من الضربات الجوية الروسية في واقع الأمر، كان الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تمكنت قواته من استعادة السيطرة على المناطق الرئيسية في اللاذقية وحلب وما حولهما. 

في حين كان الخاسر الحقيقي هو قوات المعارضة الأكثر اعتدالا التي كانت تقاتل الأسد، ومن بينها الجماعات التي يدعمها الغرب".

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