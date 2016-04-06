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ليبيا .. السويحلي يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة

6/4/2016

فاز عبد الرحمن السويحلي برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية في جلسة عقدها المجلس لاختيار رئيس ونائبين ومقرر.

وحصل السويحلي على 53 صوتا من أصل 87، بينما حصل منافسه بلقاسم قزيط على 26 صوتا، إضافة إلى ستة أصوات تم إلغاؤها، مع امتناع عضوين عن التصويت.

وأضاف أن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام ما زال لديهم اعتراض على انعقاد المجلس الأعلى، وأن بعض أعضاء مجلس النواب المنحل في طبرق طالبوا أمس الثلاثاء بموافقة مجلسهم على انعقاد جلسة المجلس الأعلى.

 والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو أحد ثلاثة كيانات سياسية منبثقة عن اتفاق الصخيرات بالمغرب.

 

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