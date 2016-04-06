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كروز وساندرز يحققان فوزا مهما في ويسكونسن

6/4/2016

تيد كروز ـ المرشح المحتل للانتخابات الرئاسية الأمريكية

فاز الجمهوري تيد كروز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ويسكونسن الأمريكية يوم الثلاثاء ليوجه ضربة لآمال دونالد ترامب متصدر سباق الحزب الجمهوري في حشد عدد المندوبين الذين يحتاجهم للفوز بترشيح الحزب قبل مؤتمر يوليو/ تموز.

وكان فوز كروز نجاحا للقوى في الحزب الجمهوري التي تسعى جاهدة للحيلولة دون فوز الملياردير المثير للجدل القادم من نيويورك وزاد من احتمال معركة طويلة قد تستمر حتى مؤتمر يوليو.

وفاز أيضا الديمقراطي بيرني ساندرز الذي ينافس ليكون مرشحا لحزبه في انتخابات

بيرني ساندرز ـ المرشح المحتل عن الحزب الديمقراطي

الرئاسة في ويسكونسن مما يعطيه زخما في تنافسه مع هيلاري كلينتون التي تتصدر السباق في الحزب الديمقراطي ويحد من تفوقها في عدد المندوبين المؤيدين لها.

ويتمتع ترامب بتأييد 737 مندوبا مقابل 481 مندوبا لكروز الأمر الذي يجعله أقل بفارق 500 مندوب عن 1237 مندوبا يحتاجهم ليصبح مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات التي ستجرى يوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وكان استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس في الفترة من الأول حتى الخامس من أبريل نيسان أظهر أن كروز يتمتع بتأييد 35% من الجمهوريين مقابل 39% لترامب.

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