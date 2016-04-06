فيديو: برشلونة يحسم ذهاب ربع النهائي أمام أتلتيكو بهدفين

أنقذ المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة من فخ ضيفه أتلتيكو مدريد وقاده للفوز بهدفين مقابل هدف الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى أتلتيكو مدريد شوط المباراة الأول متقدما بهدف نظيف حمل توقيع فرناندو توريس في الدقيقة 25 ولكن بعد عشر دقائق فقط تعرض توريس للطرد للخشونة مع سيرجيو بوسكيتس.

وتبدل الحال كثيرا في الشوط الثاني حيث صب النقص العددي في صفوف أتلتيكو، في صالح برشلونة وحسم أصحاب الأرض الفوز بهدفين حملا توقيع سواريز في الدقيقتين 63 و.74

ويحتاج برشلونة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب يوم 13 من الشهر الجاري لحسم تأهله إلى المربع الذهبي في الوقت الذي يحتاج فيه أتلتيكو إلى الفوز بهدف نظيف على الأقل لمواصلة مشواره في البطولة.

ويتطلع برشلونة للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي فيما يسعى أتلتيكو لحصد اللقب القاري للمرة الأولى.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

ودخل برشلونة المباراة بمعنويات منخفضة بعد هزيمته في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت الماضي أمام ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف بعد أن خاض 39 مباراة دون أن يتعرض لأي هزيمة في الوقت الذي حضر فيه أتلتيكو لملعب كامب نو بعد أن اكتسح ريال بيتيس في المباراة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف.

والتقى الفريقان في دور الثمانية لدوري الأبطال عام 2014 وتعادلا ذهاباً في كامب نو 1/1 وفاز أتلتيكو إياباً بهدف نظيف، وفي الموسم الحالي تقابلا مرتين في الدوري الاسباني وفاز برشلونة بنتيجة 2 / 1 في المواجهتين.