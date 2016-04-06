"غوغل" يحتفل بالذكرى الـ120 لأول أولمبياد صيفي

احتفل محرك البحث العالمي "غوغل" اليوم الأربعاء، بمرور 120 عاماً على تأسيس أول دورة للألعاب الأولمبية الصيفية 1896، وهي عبارة عن حدث رياضي كبير، أول من افتتحه الملك "جورج الأول" و "دي كوبيرتان" في العاصمة اليونانية "أثينا".

وافتتحت الألعاب الأولمبية تحديداً في الأشهر من 6 إلى 12 عام 1896، بحيث تم افتتاحها في استاد رائع جداً من حيث بنائه، ويتسع لـ170 ألف متفرج، ويذكر بأن هذا الاستاد كان الأول من نوعه في التاريخ من حيث الفخامة.

وأقيمت أول دورة ألعاب أولمبية صيفية 1896 في اليونان، شارك فيها 241 لاعبا من 14 دولة، تنوعت الألعاب التي شملتها الدورة وبلغ عددها 9 ألعاب أقيمت على 43 مسابقة

واكتسحت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة المسابقات، بحيث نالت 9 ألقاب في ألعاب القوى، بينما حصل على الذهبية في سباق الماراثون راعي من اليونان، ومما أعطى الألعاب الأولمبية شهرة، مشاركة السائح الإيرلندي "جون بولند" فيها وفوزه بالميدالية الذهبية.

وتجمع الألمبياد كل عام مئات المتسابقين من عدد كبير جداً من الدول العالمية يتسابقون للفوز بالميدالية الذهبية، لذا كان احتفال "غوغل" بهذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه منذ بداية تأسيسه عام 1896.