عودة الجماهير للملاعب المصرية بداية من الموسم المقبل

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاجتماع الأمني الذي عقد اليوم الأربعاء لبحث سبل عودة الجماهير للمدرجات أسفر عن الموافقة على عودة الجماهير للملاعب المصرية بداية من الموسم المقبل.

وأوضح سويلم في تصريحات صحفية أن الاجتماع حضره خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري، ومحمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام بالاتحاد، وعدد من قيادات وزارة الداخلية المصرية وانتهي إلى الموافقة علي عودة الجماهير من الموسم الكروي المقبل.

ووافقت أجهزة الأمن على تنفيذ آليات حضور الجماهير في مباريات المنتخب الوطني والأندية في البطولات الإفريقية وفقا للضوابط الأمنية المحددة.

وعقد الاجتماع الأمني اليوم لدراسة قرار عودة الجمهور للمدرجات بعد الإجراءات التي وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بشأن التسجيل الإلكتروني للجماهير عبر الإنترنت.