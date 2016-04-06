شاهد: مجهول يشتري أغلى ماسة في تاريخ قارة آسيا

حققت الماسة الزرقاء البيضاوية الكبرى في العالم سعرا قياسيا هو الأعلى في تاريخ بيع الألماس في قارة آسيا، حين بيعت يوم الثلاثاء، لمشتر مجهول عبر الهاتف، في مزاد بهونغ كونغ مقابل 31.8 مليون دولار.

وعلى الرغم من انخفاض سعر بيعها عن المتوقع، إلا أن رئيس قسم المجوهرات العالمي للشركة الوسيطة في عملية البيع قد أعلن عن رضاه عن السعر النهائي، مصرحا أن هذا السعر يظل واحدا من أعلى أسعار بيع الماسات في التاريخ، وهو الأعلى في تاريخ القارة الآسيوية التي لا يبدو أن سوق المجوهرات فيها تأثر بالهبوط الاقتصادي الصيني.

الماسة الزرقاء البيضاوية الكبرى في العالم، والبالغ وزنها 10.10 قيراط، والتي تمتاز بكونها بلا عيب في تكوينها الداخلي، وجدت في مناجم جنوب أفريقيا، وتم اعتبارها عام 2000 واحدة من أندر اثنتي عشرة ماسة في العالم.

ويحمل الرقم القياسي لأغلى ماسة في التاريخ، الماسة الزرقاء على شكل الوسادة، و البالغ وزنها 12.03 قيراط، والتي بيعت في جنيف عام 2015 لقاء 48.5 مليون دولار.