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شاهد: قمر اصطناعي صيني لدراسة نمو الأجنة في الفضاء

6/4/2016

أرسلت الصين في الساعات المبكرة من صباح الأربعاء قمرا اصطناعيا بحثيا، قابلا للاسترجاع، إلى الفضاء، بغرض مساعدة الباحثين على دراسة "الجاذبية الصغرى"، وعلوم الفضاء.

وتم إطلاق القمر SJ-10  من قاعدة جيوكوان الفضائية، بصحراء جوبي شمال غربي الصين، كجزء من من برنامج متنام لبحوث علوم الفضاء، بشراكة من إحدى عشرة مؤسسة تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وست جامعات صينية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوربية والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء.

ومن المنتظر أن تجري الكبسولة الفضائية الملحقة بالقمر تسع عشرة تجربة، تتضمن تجارب حول الجاذبية الصغرى، وفيزياء السوائل، واحتراق الجاذبية الصغرى، والمواد الفضائية، وتأثيرات الأشعة الكونية، والتأثيرات الحيوية الفضائية، كما تتضمن تجربة عن التناسل البشري في الفضاء، باستخدام أجنة فئران تجارب في مراحل نموها الأولية وأخرى عن أثر الأشعة الكونية على الثبات الجيني لذباب الفاكهة وخلايا الفئران.

ووصف "هو وينر وي" رئيس فريق العلماء في المهمة التجارب المنتظرة بالجديدة كليا في تاريخ البحث العلمي، سواء على الأرض أو في الفضاء، والتي من الممكن أن تحدث قفزات مفتاحية في البحث الأكاديمي.

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