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شاهد: عرض "كرسي ميلاد هاري بوتر" للبيع للمرة الثالثة

6/4/2016

 عرض محل للمزادات في دلاس- تكساس كرسي الكاتبة الشهيرة "جيه كيه رولنغ"، الذي "شهد ميلاد" هاري بوتر، للبيع.

الكرسي الخشبي الذي جلست عليه الكاتبة الشهيرة اثناء تأليفها الجزأين الأولين من سلسلة هاري بوتر ذائعة الصيت، وصفته صاحبته بما لا يحمل أي قيمة في ذاته، بل وما يمكن شراؤه من أي معرض للأدوات المستعملة، غير أنه كان مريحا، حسب وصفها، ما دعاها "لركنه" أمام الآلة الكاتبة في بيتها، ليشهد ميلاد عالم كامل من الخيال، الذي صار له عشاقه، الذين يسمون الآن "أدمغة بوتر".

الكاتبة شفعت الكرسي "التاريخي" بخطاب قالت فيه إنها حزينة لتركه، كما أضافت لقيمته بخطها عبارة "كتبت هاري بوتر على هذا الكرسي"، لترتفع القيمة المتوقعة لبيعه إلى 65000 دولار. 

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى لرولينغ لتبيع الكرسي ذاته، فقد سبق بيعه مرتين عام 2002 و2009، مقابل 23000 و 29000 دولار على الترتيب، وذهب ريعه إلى "الجمعية القومية لمنع القسوة ضد الأطفال".

كما ينتظر أن يباع في المزاد نفسه سبع نسخ نادرة من الطبعة البريطانية الأولى لسلسة هاري بوتر، موقعة جميعها بخط الكاتبة، على أن يبدأ المزاد عليها من سعر 10500 دولار.

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