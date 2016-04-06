شاهد: شباب غزة يستفيدون من ملاعب جديدة لكرة القدم

وفرت ملاعب جديدة مُعشبة لكرة القدم في قطاع غزة المحاصر للشباب والفتيان وسيلة مفيدة لتمضية أوقات فراغهم وهي كثيرة مع ارتفاع معدلات البطالة في القطاع.

وتُقدر الأمم المتحدة أن 80 في المئة من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المعونات مشيرة إلى أن نحو 43 في المئة يعانون البطالة من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بنحو 1.95 مليون نسمة.

وهناك نحو 25 ملعبا جديدا في القطاع أنشأها رجال أعمال محليين كما يستثمر الاتحاد الدولي (الفيفا) في 20 ملعبا إضافيا.

وفي ملعب لكرة القدم يغطي سطحه نجيل صناعي بدير البلح قال أحد اللاعبين إن هذه الملاعب تجمع الناس معا.

وينسق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مدينة غزة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن مشروع يتكلف مليون دولار لإعادة بناء ملاعب كرة القدم التي دُمرت أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014.

ويعاني قطاع غزة الذي تديره حركة حماس منذ عام 2007 من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب حرب 2014 والحصار الإسرائيلي والمصري للقطاع إضافة إلى تدمير الحكومة المصرية لأنفاق التهريب بين القطاع ومصر.

ومع تزايد الصعوبات يقول رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار إن إنشاء ملعب جديد يمكن على الأقل أن يوفر مكانا يمكن لشباب غزة أن يقضوا فيه وقتهم.