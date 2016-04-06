شاهد: زراعة الكرنب الصيني في البيت الأبيض لصالح ناسا !

أقامت السيدة الأمريكية الاولى ميشيل أوباما نشاط الزراعة السنوي الأخير لها بحديقة البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

ودعت ميشيل تلاميذ المدارس المجاورة، لمساعدتها في غرس النباتات، في الموسم الأخير لها قبل أن يغادر زوجها البيت الأبيض مطلع العام القادم.

وحضر النشاط بعض من قدامى التلاميذ الذين ساعدوا السيدة الأولى في إنشاء الحديقة منذ نحو سبع سنوات، وقد غدوا اليوم في المدارس الثانوية، ليكونوا في مساعدة صغار التلاميذ في زراعة الخضروات، في الحديقة التي تعتبرها ميشيل أوباما "طفلتها"، آملة أن تستمر الإدارات المستقبلية في البيت الأبيض في العناية بها.

وكان ضمن المدعوين رائدة الفضاء الأمريكية "كادي كولمن"، التي شاركت في غرس الكرنب الصيني، الذي ينتظر أن تذهب ثماره إلى "محطة الفضاء الدولية" التابعة لوكالة ناسا.

وقالت أوباما في كلمتها: "حسنا. هيا نتحرك، هيا نزرع، هيا نكمل هذه المهمة!"