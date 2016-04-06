شاهد: القبض على عشرات اللاجئين في بحر إيجه

ألقي خفر السواحل التركي القبض على عشرات المهاجرين واللاجئين الأربعاء في بحر إيجة بين تركيا واليونان.

وكانت مجموعة من 60 شخصا تقوم بالرحلة الخطرة عبر البحر قد أعيدت مرة أخرى إلى نقطة خفر السواحل في محافظة إزمير غرب تركيا.

ولم يعقب مسؤولو خفر السواحل على سؤال جنسية المهاجرين؛ لكن كان هناك بعض السوريين بين أولئك الذين تمت إعادتهم.

وقد بدأت أول أمس الاثنين إعادة المهاجرين واللاجئين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى اليونان والذين لم يقدموا طلبا للجوء أو رُفضت طلباتهم، يوم الاثنين إلى تركيا، مع ترحيل أكثر من 200 شخص من جزر يونانية إلى تركيا.

وفي المقابل، تأخذ دول الاتحاد الأوربي السوريين الذين يملكون طلبات لجوء مشروعة، كجزء من اتفاق في الاتحاد الأوربي لمواجهة الهجرة غير القانونية.